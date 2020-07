Horlogerie – Swatch s’est redressé après un premier semestre dans le rouge Le groupe horloger a plongé dans les chiffres rouges au premier semestre mais sa direction se montre plus optimiste pour le reste de l’exercice, anticipant un bénéfice opérationnel.

L’impact des mesures de confinement adoptées à l’échelle mondiale a fait mal à Swatch lors du premier semestre. KEYSTONE

Le groupe Swatch a essuyé sur les six premiers mois de l’année une perte sèche de 308 millions de francs, largement attribuée à l’impact des mesures de confinement adoptées à l’échelle mondiale, à comparer avec un bénéfice net de 415 millions un an plus tôt. L’horloger biennois assure néanmoins avoir renoué avec la rentabilité opérationnelle dès le mois de juin.

Le chiffre d’affaires a été amputé de 43,3% à 2,20 milliards et le résultat opérationnel (Ebit) s’est inscrit en négatif de 327 millions, après un gain de 547 millions douze mois plus tôt, énumère le compte-rendu intermédiaire diffusé mardi.

La performance déçoit les attentes du consensus AWP à tous égards. Les recettes étaient pronostiquées à 2,26 milliards, l’Ebit à -307 millions et la perte nette à 250 millions.

La direction prévoit de redresser la barre sur la seconde moitié de l’année, pour boucler l’exercice 2020 sur un gain d’exploitation.

