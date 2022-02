Mon animal et moi – «Suzu Chan», le matou qui a maté la Palud

Chat errant recueilli par Michelle, qui tient avec son mari une boutique japonaise à Lausanne, le chat noir règne en maître dans leur cœur et dans son quartier.

Mon animal et moi

Michelle et Suzu Chan, le PDG (Petit Dictateur Grognon) de la boutique Sur un air de Japon à la rue de la Mercerie.

De la place de la Palud à celle de la Riponne, du Great Escape au Palais de Rumine, de jour comme de nuit, Suzu Chan, matou noir connu de tous, use ses coussinets sur les pavés lausannois. Et ça dure depuis une décennie.

C’est au numéro 5 de la rue de la Mercerie que le malin félin, chat errant à ses débuts, a établi son stamm dans la boutique «Sur un air de Japon» dédiée à l’artisanat nippon et ouverte il y a huit ans par Michelle Winteregg Nakao et son mari Kyohei. «Nous avons mis un an avant de pouvoir l’approcher, il était dans un sale état, mais il revenait régulièrement s’incruster dans la boutique. Très vite nous sommes devenus fans. Il a dû se dire qu’on était de bons esclaves à chat», s’amuse Michelle, en caressant avec vénération celui qu’elle surnomme son chaton grognon, roulé en boule dans son panier sur le comptoir, à côté de la caisse.