Ski alpin – Suter continue d’impressionner Corinne Suter a pris la deuxième place du super-G de Val d’Isère dimanche, à seulement trois centièmes de la victoire. Sport-Center

Corinne Suter n’a pas quitté le podium ce week-end en France. KEYSTONE

Victorieuse de la descente de Val d’Isère vendredi, puis deuxième samedi, Corinne Suter a parachevé un week-end parfait en Haute-Tarentaise en prenant la deuxième place du super-G dimanche.

Lors de la dernière épreuve de ce week-end dédié aux épreuves de vitesse, la Schwytzoise (+0’’03) n’a été battue que par la surprenante Ester Ledecka.

Ledecka n’a aucune limite!

Championne olympique de super-G mais aussi de géant parallèle en snowboard à PyeongChang, Ester Ledecka a remporté, à Val d’Isère, sa deuxième épreuve de ski alpin en Coupe du monde, le cinquième podium de sa carrière, huit jours après un 19e succès dans sa discipline prioritaire à Cortina d’Ampezzo…

Après avoir privé Corinne Suter d’une victoire l’an dernier dans la descente de Lake Louise, la polyvalente tchèque de 25 ans, septième la veille, s’est encore une fois imposée devant la Schwytzoise, mais pour trois centièmes cette fois-ci. «Pour être honnête, je ne suis pas vraiment satisfaite de mon run, a déclaré la gagnante. J’ai trouvé que j’avais commis beaucoup d’erreurs. J’étais vraiment surprise de mon résultat à l’arrivée, mais contente malgré tout de cette belle victoire qui me fait tout autant plaisir que celle obtenue à PyeongChang!» C’est ce qu’elle a encore dit radieuse à l’heure de l’interview.

La Suissesse ne peut toutefois pas être déçue de sa moisson en Savoie où elle a confirmé qu’elle demeurait une valeur sûre dans les épreuves de vitesse, offrant à notre nation un treizième top 3 cette saison en 17 courses, son troisième d’affilée. «Je ne sais pas quoi dire si ce n’est que c’est juste incroyable, renchérissait la Suissesse. C’était un super-G difficile et je ne crois pas que je pouvais faire mieux.» Il aurait fallu gommer quelques imperfections dans le final alors que la skieuse de Prague avait creusé sa victoire sur le haut du tracé.

Lara Gut-Behrami cinquième

Federica Brignone, tenante de la coupe du monde, a effectué un joli retour au 3e rang après avoir zappé la descente samedi alors que Lara Gut Behrami a terminé à une belle cinquième place à quatre dixième du podium. La Tessinoise, qui n’est qu’à 40 centièmes du podium, poursuit sa belle régularité avec un sixième résultat dans le top 10. Juste devant une Petra Vlhova qui elle conforte sa position en tête du général de la Coupe du monde devant une Michelle Gisin neuvième ce dimanche et qui se réjouit de repasser à des skis courts.

Les autres Suissesses étaient classées plus loin avec Priska Nufer 16e, Jasmina Suter 18e alors que Jasmine Flury et Joana Haehlen ont terminé 29e à égalité. Pour son baptême du feu en Coupe du monde, la Fribourgeoise Noemie Kolly est 35e.

Prochaines épreuves féminines: un géant et un slalom les 28 et 29 décembre à Semmering alors que les spécialistes de la vitesse se retrouveront les 9 et 10 janvier à Sankt Anton pour une descente et un super-G.