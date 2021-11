Salle du Terreau – Suspicion d’intoxication au GHB lors d’une soirée étudiante Suite à une série de malaises lors d’une fête le 29 octobre, le Collectif pour une vie nocturne riche, vivante et diversifiée a tout de suite réagi et la police a ouvert une enquête. Léa Frischknecht

Du GHB aurait été glissé dans les boissons de cinq femmes lors d’une soirée étudiante à Genève. Des analyses toxicologiques sont en cours. KEYSTONE

Une soirée étudiante à la salle du Terreau (rue des Terreaux-du-Temple) semble avoir mal tourné vendredi 29 octobre. Selon la police genevoise, cinq personnes ont fait un malaise et une enquête est en cours pour suspicion d’intoxication au GHB. Des faits confirmés par le Collectif pour une vie nocturne riche, vivante et diversifiée, qui gère ce lieu depuis 2016 et qui le met à disposition d’associations qui souhaitent organiser des événements. «La soirée se passait bien jusqu’à ce que nous remarquions qu’une personne se sentait mal, elle avait l’air très fortement alcoolisée», raconte un membre du comité du collectif nocturne. Dans les minutes qui suivent, quatre autres personnes, toutes des femmes, semblent présenter des symptômes similaires. La situation inquiète l’équipe de médiation du collectif, qui décide d’alerter le 144 et le 117.