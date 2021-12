Mesures sanitaires – Suspicion de cas d’Omicron: une école primaire fermée à Meyrin

Ce week-end, le Service du médecin cantonal de Genève annonçait avoir mis en quarantaine l’ensemble des élèves et des adultes d’une classe de 8P à De-Livron, à Meyrin, à cause d’un cas «hautement probable» du variant Omicron. Ce mardi, la «Tribune de Genève» a appris qu’il a décrété une mesure d’une plus grande ampleur dans un autre établissement de la commune: l’école des Boudines est fermée et ses usagers – dont 300 enfants – sont placés en quarantaine préventive durant dix jours, jusqu’au 23 décembre inclus. En cause: une nouvelle identification d’un cas hautement probable de variant Omicron.

Le Département de la santé indique que toutes les personnes concernées ont reçu en début de semaine une demande d’effectuer un test PCR dans le cadre de la flambée en cours. «Les parents et la fratrie des élèves et des enseignants concernés doivent également faire un test de dépistage. Ceci afin de détecter au plus tôt la présence éventuelle du variant Omicron et de prévenir sa propagation à quelques jours des fêtes de fin d’année.»

Le département précise encore que «jusqu’à présent, seuls quelques cas importés ont été identifiés en Suisse. Nous n’avons encore jamais observé de transmission sur notre territoire hormis au sein de familles vivant dans un même foyer que la personne positive Omicron. Cependant, aujourd’hui, aucun lien avec un retour de voyage ne peut être établi. Il se pourrait donc que la transmission soit communautaire. Cela nous impose, par principe de précaution, de décider de mesures fortes vis-à-vis de l’ensemble de l’école.»

À l’école De-Livron, seule une classe - et non l’école entière - avait été placée en quarantaine. Le directeur de la communication du Département de la santé, Laurent Paoliello, expliquait alors dans nos colonnes que l’enquête d’entourage avait permis d’établir qu’une fermeture de l’école entière n’aurait pas été proportionnelle au vu des personnes qui se sont croisées. Il ajoutait que ces quarantaines systématiques au moindre soupçon seront sans doute abandonnées lorsque ce variant circulera activement sur le territoire. «Les gros efforts que demandent ces actions en ce moment permettent juste de gagner des jours précieux et d’éviter deux pics de contaminations (ndlr: Delta et Omicron) en même temps. Quand on commencera à repérer des contaminations locales, c’est que cette bataille-là sera perdue.»

Il s’agit de la première quarantaine d’école à Genève en lien avec le variant Omicron. Début décembre, les services des médecins cantonaux genevois et vaudois décrétaient la fermeture d’une école sur le campus de La Châtaigneraie de l’École Internationale de Genève, sur le territoire de la commune vaudoise de Founex. L’ensemble des élèves et du personnel du campus, soit environ 2000 personnes, dont 1600 enfants, étaient concernés. Deux cas du variant Omicron ont été confirmés. Au printemps, des écoles avaient également été fermées - l’école primaire d’Avanchet-Jura et celle de St-Jean –, mais cette fois face à la propagation du variant Delta.