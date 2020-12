Mobilité – Suspension des services transfrontaliers de CFF et Trentalia Le gouvernement italien a décrété une interruption des liaisons ferroviaires entre la Suisse et l’Italie pour une durée indéterminée.

Les liaisons sont interrompues entre la Suisse et l’Italie à partir de jeudi (archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT 1 / 1

Les CFF et Trenitalia cesseront les services transfrontaliers entre la Suisse et l’Italie à partir de jeudi et pour une durée indéterminée. Les trains grandes lignes rouleront jusqu’à la frontière. Le trafic régional entre Brigue (VS) et Domodossola n’est pas touché.

Le service régional TILO entre le Tessin et la Lombardie est lui concerné, ont indiqué mardi les CFF dans un communiqué. La décision est basée sur un décret du gouvernement italien.

Les horaires en ligne seront modifiés dès que possible. Les billets achetés auprès des CFF peuvent être remboursés aux points de vente ou via RailService (0848 44 66 88). Les modifications de ces mesures seront évaluées et communiquées en temps voulu.

ATS/NXP