Tour de France

Il y a eu trois Tours de France. Le duel Vingegaard-Pogacar, la démonstration van Aert et celui du reste du monde. La bataille au sommet a offert un spectacle de folie. Du Danemark à Paris en passant par la Suisse, il n’y a pas eu de temps mort.



La nouvelle génération a changé la face du cyclisme: fini les étapes de transition et le bâillement devant les vues de châteaux. Bienvenue à l’ère du «cyclisme total» où le panache est roi. Tant pis pour la sieste de papy et tant mieux pour le suspense et les audiences.