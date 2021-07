À la découverte de la Suisse – Suspendus au-dessus du vide Le plus célèbre est le Golden Gate Bridge à San Francisco. Mais en Suisse aussi, on a de nombreux ponts suspendus. Balade vertigineuse, pour ceux qui n’ont pas froid aux yeux. Artur K. Vogel, Travelcontent

La pa s serelle à Farinet permet de traverser en toute stabilité les gorges de la Salentze . Valais Promotion

Passerelle à Farinet, Saillon (VS)

Valais Oromotion

Une passerelle suspendue de 92 mètres de long permet de traverser en toute stabilité les gorges de la Salentze où le faux-monnayeur Farinet perdit la vie en 1880. Depuis ce point de vue, le promeneur découvre le panorama grandiose sur la plaine du Rhône, le vignoble étalé sur les coteaux et les Alpes valaisannes. La fameuse Colombe de la Paix de Hans Erni, accrochée à la falaise, veille sur les promeneurs qui contemplent le vide sous leurs pieds.

Infos: www.saillon.ch

Goms Bridge, Ernen (VS)

Valais Promotion

Le pont de Goms, dans le Haut-Valais, se présente comme la "Mecque des ponts suspendus". Parmi les cinq ponts de la région, le pont de Goms, ouvert en 2015, est le plus long ; soit 280 m et 1,40 m de large. Reliant Bellwald à Ernen, il est accessible toute l’année aux randonneurs, aux personnes en fauteuil roulant et aux cyclistes.