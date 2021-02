Le combat médical de la pandémie impressionne par sa vitesse et son efficacité. Quelques jours après l’apparition d’un virus inconnu, son génome était séquencé, quelques semaines plus tard les premiers tests distribués, et il a fallu moins d’une année pour autoriser le premier vaccin. Un combat parallèle accompagne ces avancées: il vise à priver les chercheurs (dont des universités publiques) des droits de propriété intellectuelle sur le résultat de leurs travaux. Il est justifié par le souci de permettre au plus grand nombre de bénéficier des vaccins – en particulier dans les pays pauvres. Ce combat a récemment pris une dimension considérable par la proposition de l’Inde et de l'Afrique du Sud de suspendre purement et simplement des dispositions essentielles de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), un accord international posant des exigences minimales en matière de protection de la propriété intellectuelle, pour toute la durée de la pandémie.

La suppression temporaire des brevets découragerait la publication des inventions.

Après une année de restrictions extraordinaires pour combattre la pandémie, suspendre un accord international obscur peut sembler trivial et toute initiative qui permet d’accélérer la vaccination peut paraître séduisante. Or une suspension l’Accord sur les ADPIC aurait l’effet inverse: elle forcerait les inventeurs à garder leurs résultats secrets et à rompre des collaborations essentielles entre laboratoires privés, universités publiques et États. Elle serait aussi inutile: les mesures permettant de limiter les droits du titulaire d’un brevet en cas de crise sanitaire sont déjà inscrites dans cet accord. Un brevet s’apparente à un contrat conclu entre les inventeurs et la société. Les inventeurs rendent leurs inventions accessibles à tous et reçoivent le droit exclusif d’en faire usage pendant une durée limitée. La promesse d’une exclusivité limitée incite à la recherche, tout en assurant que les inventions soient publiées – puis analysées, corrigées et améliorées par quiconque.

La suppression temporaire des brevets découragerait la publication des inventions. Les chercheurs qui souhaiteraient tirer un quelconque bénéfice de leurs travaux se verraient forcés à les maintenir secrets, empêchant la diffusion du savoir et rendant toute collaboration difficile à l’excès. En outre, l’Accord sur les ADPIC lui-même permet aux États de prévoir des exceptions à la portée d’un brevet par l’imposition de licences obligatoires (c’est-à-dire sans l’accord du titulaire), notamment en cas de «situations d’urgence nationale». Qui plus est, certains fabricants de vaccins, comme Moderna, ont annoncé publiquement qu’ils n’agiraient pas en justice contre la fabrication de vaccins basés sur leur technologie tant que la pandémie n’est pas terminée.

«Le frein à la production des vaccins n’est pas lié aux droits de propriété intellectuelle, mais à l’absence d’infrastructures nécessaires à la production et à la distribution.»

Ainsi, avec ou sans l’Accord sur les ADPIC, chaque État est libre de permettre la fabrication de vaccins, même brevetés, pour faire face à une situation d’urgence. Si les États ne font pas usage de cette option, c’est parce que le frein à la production des vaccins n’est pas lié aux droits de propriété intellectuelle, mais à l’absence d’infrastructures nécessaires à la production et à la distribution, en particulier dans des pays en voie de développement. La suspension de l’Accord sur les ADPIC n’empêcherait pas le «nationalisme vaccinal» et elle ne permettrait pas d’accélérer la production de vaccins. En revanche elle risquerait de ralentir la recherche et la collaboration en vue de trouver la parade qui mettra fin à la pandémie.