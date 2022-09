Un homme sous les verrous – Suspecté d’avoir violé sa fille durant des années Le prévenu aurait fait boire un Bubble tea contenant de la drogue du violeur. Il est également suspecté d’avoir abusé d’une amie de la plaignante. Fedele Mendicino

Le prévenu a été conduit à Champ-Dollon. LMS

Cette année, la police et le Ministère public planchent sur une affaire particulièrement sordide. Selon nos renseignements, un père de famille, en détention provisoire depuis 6 mois, est suspecté d’avoir dès 2013 et jusqu’au printemps dernier régulièrement abusé de sa fille. Cette dernière était âgée de 13 ans lors des premiers faits reprochés. Le détenu, également poursuivi pour avoir molesté ses deux enfants durant des années, aurait aussi pris part depuis 2020 à un trafic de cocaïne et de marijuana. Dernier rebondissement: ce printemps, le procureur chargé du dossier a joint une autre procédure à la première. Voilà désormais le prévenu également soupçonné d’avoir violé une amie de sa fille, durant l’été 2020.