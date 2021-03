Témoignage du prévenu – Suspecté d’avoir roulé à 245 km/h, un motard est interpellé L’homme, dont le domicile a été perquisitionné, conteste être le chauffard qui s’est filmé l’an dernier sur l’autoroute entre Coppet et Genève. Fedele Mendicino

L’autoroute à la hauteur de Coppet (image d’illustration). Le prévenu est suspecté d’avoir roulé à vive allure sur l’autoroute entre Coppet et Genève. VQH

L’an dernier, une vidéo faisait fureur sur les réseaux sociaux. Sur les images, on voyait un motard roulant à pleins gaz sur l’autoroute entre le pont de la Versoix et le Vengeron. Il dépassait voiture sur voiture, faisait hurler le moteur et roulait parfois sur la bande d’arrêt d’urgence. Selon nos informations, la police tient aujourd’hui un suspect. Pour les enquêteurs, le type de moto (une Yamaha bleue), des indices recueillis sur les profils Instagram et Facebook du prévenu ainsi que l’analyse de son téléphone corroborent sa présence sur l’A1 au moment des faits. Interpellé le 11 novembre dernier, l’homme, dont le domicile a été perquisitionné ce jour-là, risque de la prison ferme en raison de deux antécédents pénaux (dépassements de vitesse). Il conteste les faits reprochés.