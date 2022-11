Herrmann

La lutte contre l’illettrisme dans le domaine informatique a fait l’objet d’une motion lors de la session du Grand Conseil du 4 novembre dernier, motion désormais renvoyée au Conseil d’État. Nous confrontons ici l’opinion de Patricia Bidaux-Rodriguez, députée PDC-Le Centre et rapporteuse de majorité, à celle d’André Pfeffer, député UDC et rapporteur de minorité.

L’administration se doit d’appliquer la loi

Patricia Bidaux-Rodriguez Députée PDC-Le Centre

La commission parlementaire des affaires sociales s’est penchée avec intérêt sur la motion du groupe PDC-Le Centre, soulevant la problématique d’une administration qui s’engouffre dans le tout en ligne et des bénéficiaires qui peuvent souffrir d’illettrisme électronique.

Les démarches informatiques demandent des connaissances, une agilité qui excluent une partie de la population. On pense souvent en premier lieu à nos aînés, mais toutes les générations peuvent être concernées par des difficultés face aux démarches en ligne. Ce n’est pas parce que nos jeunes flirtent avec passion sur les réseaux sociaux qu’elles leur sont acquises, sans parler des populations migrantes.

Concernant nos seniors, les auditions des représentants de la plateforme des aînés ont démontré que l’accès aux démarches administratives sur papier ou au guichet n’est pas assuré dans tous les services, bien que la loi sur l’administration en ligne ne permette aucune interprétation.

Celle-ci garantit en son art. 4, alinéa 1 le caractère facultatif des démarches en ligne. Or, la tendance est au tout en ligne. Il est, dès lors, indispensable de rappeler à l’administration que cette loi existe et que les divers offices doivent modifier leur pratique le cas échéant.

«La loi est très claire: les prestations en ligne ont un caractère facultatif.»

Trois exemples probants témoignent des difficultés rencontrées au quotidien par des personnes de tout âge. Prendre un billet de bus, train ou autre, inscrire des enfants au parascolaire ou encore payer via des QR code est monnaie courante, et demande soit de posséder un téléphone portable adapté, un ordinateur, mais surtout de savoir s’en sortir face aux programmes conçus par des spécialistes. Les écrans, des outils qui font émerger les problématiques de motricité, de vue ou cognitives.

Si certaines communes assurent l’application de la loi, ce n’est pas le cas au sein de toute l’Administration cantonale, notamment lorsqu’il s’agit de prendre rendez-vous pour refaire ses papiers d’identité.

L’accès à un guichet ou encore l’aide directe qui devrait accompagner les personnes s’y présentant sont tout aussi importants pour les personnes isolées, pour qui il s’agit parfois de la seule rencontre de la journée.

Pour le groupe PDC-Le Centre, il est indispensable de réagir dès lors que l’on sait que la loi n’est pas appliquée et exclut une partie de notre population.

Il convient de rappeler que la loi est très claire: les prestations en ligne ont un caractère facultatif. Je suis donc ravie que le parlement, sauf une minorité de l’UDC, ait largement soutenu cette motion.

En réclamant à l’administration de rétablir ce que la loi assure: soit des démarches administratives accessibles au guichet ou sur papier, il s’agit de garantir une équité de traitement pour l’ensemble de la population et plus particulièrement pour nos aînés.

Le groupe PDC-Le Centre attend maintenant la réponse du Conseil d’État avec impatience.

L’école doit former en matière numérique

André Pfeffer Député UDC

La maîtrise du numérique est devenue une compétence indispensable. L’illectronisme touche les plus vulnérables, notamment nos aînés. 67% des personnes de plus de 70 ans ne se connectent pas du tout ou très rarement à un outil numérique. La digitalisation et les nouveaux accès aux savoirs et aux échanges de tous types créent des disparités et même une perte d’autonomie.

Dans cette évolution, l’État a le devoir de rendre ses services plus accessibles, notamment en simplifiant les démarches administratives. Est-ce uniquement aux citoyens de se former et de s’adapter?

Les multiples actions auprès de services différents nécessaires pour une seule et unique prestation ne sont plus acceptables. La communication entre les acteurs publics doit s’améliorer, ce qui supprimera les demandes répétitives pour des données et informations déjà en leur possession.

«Il serait sage de regarder quelles sont les mesures déjà votées et déjà en vigueur.»

Les tâches des citoyens devraient se limiter au strict minimum. Pour des retraités au bénéfice de prestations complémentaires, dont l’État connaît déjà les revenus et les éventuelles fortunes, la déclaration fiscale ne devrait-elle pas être simplifiée?

Hélas l’État prend le chemin inverse. Cette complexification constante ne péjore pas seulement une partie de notre population, mais engendre également des coûts excessifs.

Le récent débat au Grand Conseil lié à la lutte contre l’illectronisme est utopique et ne tient pas compte de ce qui existe déjà! Avant de déclarer haut et fort qu’il faut «aider toute personne» qui a besoin d’acquérir les compétences nécessaires pour l’utilisation des «Technologies de l’Information et de la Communication» (TIC), il serait sage de regarder quelles sont les mesures déjà votées et déjà en vigueur.

La possibilité d’effectuer toutes les démarches en ligne ou par papier existe déjà dans la loi (Art. 4 loi sur l’administration en ligne – B 4 23). Beaucoup de formations pour personnes de tout âge, même avec une subvention à l’aide des «chèques formation» pour celles et ceux qui en auraient le besoin, sont disponibles. Pour nos aînés qui ont besoin d’une aide personnalisée, il y a de nombreux instituts privés et publics, tels que Bureau d’information sociale (État), Bureau central d’aide sociale (Ville), AVIVO, CSP, Caritas, Croix-Rouge GE, etc., qui accomplissent un travail remarquable.

Les difficultés des personnes vulnérables et âgées ne se résoudront pas qu’avec de la formation. Par contre, et pour nos jeunes, la maîtrise des outils électroniques est une obligation. Cette tâche essentielle revient à nos écoles, primaires et secondaires, et doivent offrir à tous les élèves une formation complète en matière numérique. Ce volet fait l’unanimité et une rallonge de plus de CHF 9 millions a été traitée pour équiper les établissements de l’enseignement obligatoire des équipements et ordinateurs. Cette fracture numérique crée des difficultés chez beaucoup de nos concitoyens et l’État a le devoir et la responsabilité d’y répondre.

L’État doit être au service des citoyens et non l’inverse.

