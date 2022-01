Ski alpin – C’était le tour de Dave Ryding! Le Britannique s’impose dans le slalom de Kitzbühel. Il s’agit du cinquième vainqueur de la saison dans cette discipline. Marc Rochat termine huitième, juste derrière Loïc Meillard. Christian Maillard

Première jubilatoire pour Dave Ryding, vainqueur à 35 ans de son premier slalom en Coupe du monde. AFP

Cinquième slalom de la saison et cinquième vainqueur différent! Après Clément Noël à Val d’Isère, Sebastian Foss-Solevaag à Madonna di Campiglio, Johannes Strolz à Adelboden et Lucas Braathen à Wengen, c’est au tour du Britannique Dave Ryding de s’imposer cette saison. Après trois podiums dans sa carrière, dont un premier en 2017 déjà à Kitzbühel, il s’agit, à 35 ans, du premier succès de sa carrière.

Dans des conditions dantesques, alors que la neige et la visibilité ont compliqué encore davantage la donne, il y a eu beaucoup de casse avec seulement dix-neuf coureurs à l’arrivée. Vainqueur dans l’Oberland la semaine dernière, le Norvégien Lucas Braathen s’est hissé au 2e rang et endossé le dossard rouge alors que son coéquipier Henrik Kristoffersen, 24e de la première manche, a réussi l’exploit de remonter sur le podium.

Sept Suisses sur neuf qualifiés

Thierry Meynet, l’entraîneur des slalomeurs suisses, avait promis une grosse et belle bagarre, ce samedi, entre les piquets de la Ganslern de Kitzbühel. Le coach avait raison. Mais des paroles aux actes, cela n’a pas vraiment fonctionné comme espéré pour ses protégés. S’ils ont mis beaucoup d’engagement et d’intensité, à l’arrivée il a manqué la réussite à la grosse délégation helvétique. Le meilleur d’entre eux est finalement Loïc Meillard, 7e, juste devant Marc Rochat, qui a probablement gagné son ticket pour les Jeux de Pékin. Le Vaudois, cinquième sur le premier tracé, aura été la bonne surprise de la forte délégation helvétique, qui avait réussi à placer sept sur neuf en seconde manche.

Alors que Luca Aerni a limité la casse avec un 13e rang, tous les autres - Noël Von Grünigen, Daniel Yule, Ramon Zehnäusern et Sandro Simonet - ont tous été éliminés sur le second tracé… Tandis qu’il restait encore une grosse chance à Tanguy Nef de frapper un grand coup sur cette piste de Kitzbühel, le Genevois, qui avait pourtant fait forte impression à ses coaches lors du dernier entraînement, n’a pas trouvé la clé. Il a été éliminé sur le haut de la première manche et se trouve désormais en gros sursis par rapport à sa sélection pour Pékin.

À moins d’un miracle et d’un exploit mardi à Schladming ou d’être repêché comme remplaçant, il n’ira pas en Chine.

