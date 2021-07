Coin de paradis – Surprenante piste finlandaise voisine de l’aéroport La campagne du Jonc, sa forêt et sa zone de loisirs n’ont pas fini de ravir les promeneurs du Grand-Saconnex. Laurence Bezaguet Grobet

Les copeaux du parcours sont agréablement ombragés par la verdure alentour. ENRICO GASTALDELLO

Ceinturée par des habitations, composée d’une forêt et d’une zone de loisirs, la campagne du Jonc est un vrai coin de paradis. Et encore plus depuis que la Ville du Grand-Saconnex l’a agrémentée d’une piste finlandaise gorgée de copeaux où il fait doux courir ou tout simplement se balader.

Difficile d’imaginer que l’on se trouve à côté de l’aéroport et encore plus près de l’autoroute quand on flâne dans cet écrin de verdure saconnésien, appartenant toutefois au Canton. Son nom proviendrait d’une altération d’«Oujon», une chartreuse située entre Saint-Georges et Arzier qui possédait, dès le XIIe siècle, une métairie édifiée sur ces terres, le Domaine du Jonc.