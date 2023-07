KORNEL STADLER

Chambésy, 25 juillet

La «Tribune de Genève» a consacré une pleine page dans son édition du lundi 24 juillet (page 3) à l’engorgement des tribunaux à Genève et en Suisse et aux conséquences dramatiques de ce dysfonctionnement de notre système judiciaire.

Rien ne contribue davantage à saper la confiance des citoyennes et des citoyens dans la justice. En effet, dans certains cas, les criminels échappent au châtiment du fait de la prescription. Dans d’autres cas, la victime décède avant que justice ait été rendue. Enfin, même lorsqu’un jugement est effectivement rendu après de longues années, les justiciables gardent le sentiment d’un déni de justice. Pour prendre un exemple fréquent, la seule compensation financière octroyée au bout du compte ne peut compenser l’amertume générée par des années de mal-être.

Un moyen simple et relativement peu coûteux de remédier à la situation déplorable que votre journal dénonce avec raison consisterait à développer le recours à la médiation pénale pour les infractions poursuivies sur plainte, qui auraient dans la plupart des cas donné lieu à un classement en opportunité avant l’introduction du Code de procédure pénale unifié.

La médiation pénale pour adultes, telle qu’elle a été instituée à Genève et à Fribourg, pourrait être généralisée et apporterait ainsi une réponse appropriée aux nombreux cas où les aspects émotionnels et relationnels prennent le pas sur l’aspect pénal, éviterait d’encombrer inutilement les tribunaux et permettrait aux magistrats de concentrer leur attention sur les cas les plus importants, de réduire en conséquence le temps des procédures, donc d’atténuer au moins un facteur de victimisation secondaire, engendrée par le procès pénal et dont l’effet est dévastateur sur les victimes.

Janie Bugnion, médiatrice assermentée agréée par le Ministère public et le Tribunal des mineurs

