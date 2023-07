Formule 1 – Sur une autre planète, Verstappen remporte le Grand Prix d’Autriche Avec la supériorité insultante qui le caractérise cette saison, Max Verstappen s’est imposé lors du Grand Prix d’Autriche. Sergio Pérez a terminé deuxième.

Max Verstappen, toujours imbattable. AFP

Nouvelle promenade de santé pour Max Verstappen (Red Bull), qui a remporté en Autriche sa cinquième victoire d’affilée et la septième cette saison en neuf Grands Prix, s’envolant déjà en tête du championnat du monde de F1 vers un troisième titre consécutif.

C’est encore un carton plein sur le Red Bull Ring pour le double champion en titre: le Néerlandais a pris la pole position vendredi, remporté la course sprint samedi et donc le Grand Prix dominical, point bonus du meilleur tour à la clé. La messe est dite.

Deuxième loin derrière, en simple mortel, Charles Leclerc a bien signé le meilleur résultat de Ferrari cette saison. Mais il n’a jamais touché du doigt la victoire, qui échappe au Monégasque et à la Scuderia depuis un an et l’édition 2022 de ce Grand Prix d’Autriche.

Déjà largement leader avant cette 9e manche sur 22, Verstappen a une avance stratosphérique de 81 points devant son équipier chez Red Bull Sergio Pérez, qui a limité la casse en arrachant le podium après une remontée depuis la 15e place.

Vainqueur pour la 42e fois en F1, à 25 ans, «Mad Max» file sans adversité vers un troisième titre mondial d’affilée.

«Je ne veux pas penser à cela, je me concentre sur le travail avec l’équipe et on a bien travaillé tout le week-end donc je suis juste content et j’ai hâte d’être à Silverstone», au GP de Grande-Bretagne dimanche prochain, a réagi à chaud le vainqueur.

AFP

