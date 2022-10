Réseaux sociaux – Sur Twitter, un bouton «modifier» pour certains utilisateurs payants Après une phase de test, un bouton «modifier» est désormais accessible aux utilisateurs payants de Twitter dans une poignée de pays, a annoncé lundi la plateforme.

Les abonnés au service Twitter Blue – cinq dollars par mois – d’Australie, du Canada et de Nouvelle-Zélande peuvent désormais corriger jusqu’à cinq fois un tweet dans les 30 minutes suivant sa publication, indique l’entreprise basée à San Francisco.

Le test lancé début septembre «s’est bien passé», et le déploiement de la fonctionnalité se fera «bientôt» aux États-Unis, a ajouté Twitter. «Il faut le voir comme un bref moment pour corriger des coquilles, ajouter des tags et davantage», avait expliqué la firme à l’oiseau bleu début septembre sur son site internet.

Une petite icône en forme de stylo doit indiquer qu’un tweet a été modifié, et l’historique des modifications sera accessible.

Elon Musk, actuellement dans une bataille judiciaire avec Twitter sur le rachat de la plateforme, avait plusieurs fois appuyé cette requête, comme de nombreux autres utilisateurs.

Les abonnés à Twitter Blue, accessible uniquement en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis «bénéficient de fonctionnalités en avance et nous aident à les tester» avant leur plus large diffusion, précise le réseau social.

Le but de ce nouveau bouton est de rendre le fait d’envoyer un tweet «plus accessible et moins stressant», avait déclaré Twitter.

