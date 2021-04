Décollage de la mission Alpha – Thomas Pesquet: «Sur Terre ou sur l’ISS, il ne faut pas gaspiller» Thomas Pesquet repart pour l’espace jeudi à bord d’une capsule SpaceX. Il sera le premier français commandant la «Station spatiale internationale». Emmanuel Borloz

Ingénieur, pilote, ceinture noire de judo qui manie pas moins de six langues, Thomas Pesquet est un ambassadeur idéal pour promouvoir le spatial français. ESA - S. Corvaja

En France, bombardé fierté nationale par la presse depuis des années, Thomas Pesquet vient même d’être qualifié de «rock star de l’espace» par France Info. Jeudi, à 12h11 exactement, l’astronaute ultramédiatique s’envolera pour la Station spatiale internationale à bord d’une capsule SpaceX, pour une durée de six mois.

Baptisée Alpha, la mission prévoit notamment des expériences sur les cellules souches. En jeu, mieux comprendre le processus de vieillissement dans l’espace pour prévoir de futures expéditions. Plus longues et plus lointaines. À trois jours d’un lancement à suivre en direct sur Esa Web TV, celui qui s’apprête à devenir le premier français commandant l’ISS s’est prêté au jeu des questions-réponses depuis le centre spatial Kennedy, en Floride.