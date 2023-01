Spécialiste en cybersécurité – Sur son natel, elle n’a aucune application Enseignant la cybersécurité à l’Université de Lausanne, Solange Ghernaouti a un téléphone portable sans la moindre application. Elle cosigne un roman racontant un monde soudain privé d’informatique. Christophe Passer

Solange Ghernaouti, saisie dans son bureau de l’Université de Lausanne. Photo Yvain Genevay / Le Matin Dimanche YVAIN GENEVAY

Dans son bureau, il y a cet empilement un peu foutraque qui ressemble à l’idée que l’on se fait des chercheurs. Des livres et des piles de papiers partout, rédigés dans quelques langues, et celle qui vous reçoit en chaussettes colorées semble parfaitement maîtriser cet apparent désordre. Un écran d’ordinateur, tout de même, et des trucs collés aux murs aussi, notes, cartes postales ou manchettes amusantes de journaux universitaires évoquant la cybersécurité.