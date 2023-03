Spectacle d’improvisation – Sur scène, cinq comédiens en quête de films Dans «Parodie», dix genres, comédies romantiques de Noël ou teen-movies, inspirent un spectacle d’impro inédit. Pascal Gavillet

De gauche à droite, Nina Cachelin, Pauline Maitre, Adrien Laplana, Eric Lecoultre et Alain Ghiringhelli. LAURENT GUIRAUD

Du cinéma à l’impro, il y a un pas, et surtout un monde qui ne demande qu’à surgir. Ce sera le cas dès le 4 mars au Théâtre le Caveau, dans un spectacle qui s’appelle «Parodie». Cinq comédiens – par ordre alphabétique: Nina Cachelin, Alain Ghiringhelli, Adrien Laplana, Eric Lecoultre et Pauline Maitre – et un DJ, en la personne de Youri Ortelli, pour environ une heure et quinze minutes de show autour de différents genres cinématographiques.

«Il y a par exemple la comédie romantique de Noël, ou le film de sport testostéroné, nous raconte Eric Lecoultre, qui peaufinait encore hier les dernières mises au point du spectacle avec ses acolytes. Il s’agit d’utiliser le côté spontané et l’humour de l’impro dans une double perspective: être fidèle à chaque catégorie de films choisie et créer en même temps un décalage. Pour chaque genre retenu, nous avons pris et revu un certain nombre de films en tentant d’isoler quels en étaient les schémas narratifs communs. Globalement, les références tournent autour du cinéma américain de nos enfances, des années 80 aux années 2000. Ensuite, ce sera au public de nous imposer des situations, des thèmes, des lieux.»

Scénographie abstraite

À l’origine du projet, c’est le gérant du Caveau qui a lancé un appel d’offres. L’obtention de subventions a permis de travailler en amont sur le spectacle. «Durant les répétitions, on improvise puis on débriefe, avec parfois l’idée de faire durer certaines séquences. Pour le casting, Nina et moi nous en sommes occupés. C’est un peu la famille, certes, mais il y a une vraie entente entre nous. Alain Ghiringhelli, qui vient de Vevey, fait de l’impro depuis au moins vingt ans. Nous autres depuis douze ou quinze ans. Travailler dans de si bonnes conditions n’en est que plus plaisant.»

«On l’a bien compris, «Parodie» est un spectacle dans lequel les acteurs sont aussi des auteurs collectifs.»

Quant à la scénographie, que nous avons pu voir hier, elle est particulière, visant l’abstraction à travers différentes formes géométriques en bois, cubes ou marches d’escalier. «On ne pouvait pas réunir les dix genres dans un seul décor, sur un seul plateau. C’est pourquoi nous avons choisi des supports de jeu qu’on pourra moduler. Et quelques fumigènes pour créer un voile d’effets spéciaux. «Parodie» se rapprochera un peu de «Red Apple», le spectacle sur Tarantino improvisé que nous avons joué plusieurs fois.»

De l’impro au latin

La petite troupe semble donc rodée. Parmi les comédiens, on demande à Pauline Maitre, une habituée des spectacles d’impro à Genève, depuis quand elle est tombée dedans. «Cela fait quatorze ans que j’en fais. Je me souviens d’avoir vu à l’époque un spectacle de Noël que j’avais adoré. Puis une amie m’a poussée dans un cours. C’est comme ça que j’ai commencé, et que j’ai surtout continué. De fil en aiguille, j’ai fait la connaissance de tous mes partenaires, joué dans les Grands Duels, puis dans les Tarantino improvisés, dans «Pièce à usage unique» et de nombreux autres.»

En parallèle, cette Genevoise continue à étudier. «Je prépare un doctorat en latin. Sur Cicéron. En latin, on ne deale qu’avec des gens morts.» Une manière de dire qu’entre l’impro et les études, c’est un peu le grand écart. Mais elle a aussi un peu étudié le théâtre. «J’adore surtout celui de l’absurde, les pièces d’Ionesco. Ce que j’ai aimé avec «Parodie», c’est que nous avons vraiment eu le temps de répéter. D’expérimenter la puissance d’une troupe. D’habitude, on fait davantage les choses dans l’urgence. Parmi les possibilités, je ne dirais pas non à une chronique radio. En revanche, le stand-up, ça ne me dit pas plus que ça. Je pense que j’ai un humour trop absurde pour le genre.»

On l’a bien compris, «Parodie» est un spectacle dans lequel les acteurs sont aussi des auteurs collectifs. À eux de trouver l’équilibre entre la fidélité aux différents genres de films abordés et l’apport d’éléments extérieurs. «Tout est décidé le soir même», rappelle le communiqué de la compagnie Alliance créative. «C’est la même chose que le théâtre, conclut Eric Lecoultre. Sauf que nous n’avons pas le texte.»

