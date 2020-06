Italie et travail clandestin – Sur les terres de la mozzarella, le drame des ouvriers agricoles sikhs surexploités Reportage dans l’Agro pontino, où les «braccianti», travailleurs immigrés employés dans la production laitière et les champs, sont réduits à un état proche de l’esclavage. Dominique Dunglas Envoyé spécial à Sabaudia

Des ouvriers agricoles sikhs à Sabaudia, dans la région du Latium. Les Sikhs représentent 10% des travailleurs agricoles en Italie, exploités au mépris des lois sur le travail. NurPhoto via AFP (Photo by Antonio Masiello/NurPhoto)

Les carabiniers ont retrouvé Gill Singh pratiquement inanimé dans un fossé non loin de Sabaudia, élégante station balnéaire de l’Agro pontino, à une centaine de km au sud de Rome, le 22 mars dernier. Blessé à la tête et présentant plusieurs fractures, l’Indien de religion sikh a raconté dans son italien maladroit que c’était son employeur qui l’avait réduit ainsi. «J’ai demandé un masque et des gants pour continuer à charger et décharger les cageots de fruits pendant l’épidémie de Codiv-19. Le patron m’a dit: puisque c’est comme ça, je te licencie. Quand je lui ai demandé de me payer les jours travaillés, il a commencé à me tabasser.»