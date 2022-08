Série d’été: sept polars bonnards en BD (6/7) – Sur les pas de Gil Jourdan Avec «Atom Agency», le duo Yann et Schwartz replongent dans la France de l’après-guerre. Un néoclassique plein de références, où l’ironie le dispute à la nostalgie. Philippe Muri

«Atom Agency: les bijoux de la Bégum». Extrait de la couverture. ED. DUPUIS

Scénariste prolifique, Yann Le Pennetier, alias Yann, s’entend comme larron en foire avec Olivier Schwartz, dessinateur au trait délicieusement rétro. Ensemble, les deux compères ont revisité à trois reprises les histoires de Spirou et Fantasio, et retracé dans «Gringos Locos» l’épopée aux États-Unis et au Mexique d’un trio d’auteurs BD fameux, Jijé, Franquin et Morris.

«Atom Agency: les bijoux de la Bégum». Extrait. ED. DUPUIS

Dans cette France de l’après-guerre, la Bégum, épouse de l’Aga Khan, se fait dérober ses bijoux au cours d’un hold-up spectaculaire. Un trio mène l’enquête, au nez et à la barbe de la police. En scène, le jeune privé Atom Vercorian, fils d’un commissaire de la PJ. À ses côtés, Mimi, une secrétaire gouailleuse à la Arletty, et Jojo la toupie, un ancien catcheur.

«Atom Agency: les bijoux de la Bégum». Extrait. ED. DUPUIS

S’inspirant d’un véritable fait divers de l’époque, Yann trousse un scénario savoureux, situant son intrigue parmi la diaspora arménienne. Comme souvent chez lui, l’invraisemblable se révèle authentique, l’homme ne prenant de libertés qu’avec les détails secondaires. Bourrés d’allusions, ses dialogues font référence, sans en avoir l’air, à quelques figures célèbres, parmi lesquelles un ancien catcheur, Lino Borrini (le futur Lino Ventura) et un chanteur en devenir, Shahnourh Aznavourian…

«Atom Agency: les bijoux de la Bégum». Extrait. ED. DUPUIS

Fourmillant de détails, le dessin de Schwartz sert parfaitement ce néoclassique où l’ironie le dispute à la nostalgie. Un must prolongé en 2020 par un deuxième tome, «Petit hanneton», qui met en avant Jean Gabin époque «Pépé le Moko» et «Quai des brumes». Tout aussi savoureux.



Philippe Muri est journaliste, coresponsable de la rubrique culturelle. Il couvre en particulier la bande dessinée et les sorties culturelles. Il a également travaillé comme journaliste sportif ou chef d'édition aux quotidiens «Le Matin» et «Le Temps», ainsi qu'à l'hebdomadaire «L'Illustré». Plus d'infos @phimuri

