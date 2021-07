Éditorial - Sur les OGM, science rime avec méfiance

Des OGM dans l’assiette, en Suisse personne n’en veut. Le Conseil fédéral vient de proposer de prolonger pour la quatrième fois le moratoire. Et au parlement l’affaire est pliée. Seul le PLR – et encore, pas toute sa députation – s’y opposera. Or ce qui paraît évident aujourd’hui ne l’était pas il y a à peine vingt ans.

Dans les années 2000, les autorités politiques n’étaient pas aussi farouchement opposées aux OGM. L’initiative populaire «Pour des aliments produits sans manipulations génétiques», à l’origine du moratoire actuel, avait été rejetée par le Conseil fédéral, par l’écrasante majorité du Conseil des États et par le National, même si le vote y était très serré. Pourtant, en face, la population et tous les cantons ne l’ont pas entendu de cette oreille.

À l’époque, les élus du camp bourgeois, du PDC à l’UDC, craignaient un signal négatif adressé aux chercheurs, alors que la loi existante intégrait selon eux suffisamment de garde-fous. Mais en novembre 2005 le peuple s’est rangé du côté des paysans, des représentants des consommateurs et des écologistes pour bannir cette technologie. Les OGM porteurs d’avenir sont devenus la porte d’entrée à toutes les chimères.

«Il faudrait avoir le courage de dire que l’interdiction des OGM dans l’agriculture n’est plus une question scientifique, mais un choix de société.»

Seize ans, de nombreuses recherches scientifiques et une vague Verte plus tard, les fronts semblent figés. Comme dans un jour sans fin, les arguments des uns et des autres se répètent à chaque prolongation du moratoire. Les partisans des OGM disent que l’absence de risque a été démontrée par les études, tandis que leurs adversaires en réclament de nouvelles, plus précises et plus ciblées.

La vérité est que ce débat manque d’honnêteté politique. Aujourd’hui, il faudrait avoir le courage de dire que l’interdiction des OGM dans l’agriculture n’est plus une question scientifique mais un choix de société.

