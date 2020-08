Lutte contre la pandémie – «Sur les désinfectants, le Conseil fédéral est incohérent» En prolongeant l’exonération des désinfectants d’une taxe environnementale, le Conseil fédéral se moque-t-il des effets à long terme? La mesure fâche les Verts. Lise Bailat

Désinfection Un employé d’un jardin d’enfants zurichois désinfecte un portail. La toxicité de certains des produits utilisés inquiète les écologistes. KEYSTONE

Leur odeur piquante est devenue incontournable. Les désinfectants font désormais partie de notre quotidien. Au moment du pic de la pandémie ce printemps, le Conseil fédéral a décidé d’exonérer temporairement les désinfectants destinés aux surfaces d’une taxe pas anodine du tout: la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (COV), prévue à l’origine pour éviter qu’on utilise ces liquides produits à base de solvants à tort et à travers. Or récemment, le gouvernement a prolongé cette exonération jusqu’à fin 2021. Il estime que la demande demeure élevée et qu’il faut veiller à garantir une offre à bas prix. Il assure par ailleurs que les atteintes sur l’environnement seront faibles. Ce n’est pas l’avis du conseiller national et biologiste Fabien Fivaz (Verts/NE). Interview.