Réchauffement climatique – Sur les chantiers, le soleil «tape» et les ouvriers triment Les mesures de protection semblent dérisoires face à la chaleur infernale qui sévit sur les chantiers. Reportage sur la route de Base, entre Lancy et Plan-les-Ouates, à Genève. Théo Allegrezza

Sur la route de Base, entre Lancy et Plan-les-Ouates, une vingtaine d’ouvriers procèdent aux travaux d’excavation afin d’assainir les canalisations, avant l’arrivée du tram. LUCIEN FORTUNATI

Un ciel bleu métallique, pas un nuage à l’horizon et cette chaleur infernale qui «oppresse» les corps. Il est 13 heures et des poussières sur la route de Base, à la frontière entre Lancy et Plan-les-Ouates. Sortant par grappes de leur «baraque», une vingtaine d’ouvriers s’apprêtent à reprendre le travail après une petite heure de pause. Et à affronter le cagnard.