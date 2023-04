Construction à Genève – Sur les chantiers, des infractions de plus en plus nombreuses Un syndicat dénonce des délais de construction de plus en plus serrés. Un constat partagé par plusieurs acteurs de la branche. Chloé Dethurens

Les infractions constatées sur les chantiers sont de plus en plus nombreuses dans le canton. Le nombre de blessures graves augmente. LUCIEN FORTUNATI

Fin 2022, un ouvrier chargé de la découpe d’une dalle de béton s’entaillait grièvement la jambe à la place Bel-Air. Un syndicat dénonçait à l’époque un stress croissant sur les chantiers à Genève. Or, il s’avère que les infractions constatées dans le canton sont en effet de plus en plus nombreuses. Selon les chiffres récemment délivrés par le Conseil d’État dans son rapport de gestion, plus de 260 non-conformités ont été constatées l’an passé par le service chargé des contrôles.