Fait divers – Sur le quai des Bergues, la «zone de rencontre» provoque accident et effroi La guerre des catégories fait rage. Ce jeudi, un choc entre le train des touristes et une cycliste. Thierry Mertenat

Un véhicule de police en intervention ce jeudi à 14 h 30 sur la mal nommée zone de rencontre du quai des Bergues. DR

Le minitrain des touristes, celui qui, en trente-cinq minutes, fait découvrir la Vieille-Ville au départ du quai des Bergues. Trois wagons et une cabine de pilotage au nez plat. Le convoi est à l’arrêt depuis une bonne heure, ce jeudi après-midi, au départ de sa course, pile au milieu de cette «promenade pavée le long du Rhône», à mi-chemin entre le pont de la Machine et celui des Bergues.

Longue immobilisation, et ce n’est pas une panne mécanique. Une patrouille de police s’est mise en travers de la chaussée avec son véhicule et barre le secteur. Deux agents procèdent à des calculs de distance après avoir effectué un marquage au sol à la craie.