Théâtre et danse – Sur le présentoir d’Avignon, Laurence Perez dépose sept perles suisses L’ambassadrice des compagnies helvétiques auprès du raout avignonnais, versant OFF, signe sa nouvelle programmation, avant qu’Esther Welger-Barboza ne lui succède. Katia Berger

Le danseur Kiyan Khoshoie interprétera cet été un «Grand écart» conçu par la Genevoise Charlotte Dumartheray. JULIEN JAMES AUZAN

La scène suisse doit beaucoup à Laurence Perez. Grâce à elle, nos compagnies de théâtre et de danse peuvent pavaner la tête haute dans les rues de la Cité des Papes. Changer en ferveur ce qui, au sein de l’Hexagone, relevait au mieux de l’ignorance, au pire du dédain pour la création helvétique, c’est son œuvre. Depuis 2016, la Française porte la Sélection suisse en Avignon, joliment libellée SCH: un projet conçu et financé principalement par Pro Helvetia et la Commission romande de diffusion des spectacles (Corodis). Laurence Perez peut s’enorgueillir d’y avoir notamment révélé des artistes romands aujourd’hui acclamés en France et en Navarre, tels que François Gremaud, Yan Duyvendak, Joël Maillard et autres Émilie Charriot ou Antoinette Rychner. Au terme de cette 6e édition (celle de 2020 ayant été annulée), la chercheuse de talents s’en ira ailleurs exercer les siens et sera remplacée dès septembre par Esther Welger-Barboza.

La Genevoise Ruth Childs présentera son «Fantasia» aux Hivernales – Centre de développement chorégraphique national. MARINE MAGNIN

Le nombre des spectacles sélectionnés ainsi que les plateaux qui les accueillent restent fixes d’un été à l’autre. Cette année, on note la présence de trois Genevoises pur jus dans les rangs d’une délégation nationale très axée danse. Dans le cadre des Intrépides – une proposition de la SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques) française et de la Société suisse des auteurs – l’auteure Olivia Csiky Trnka sera invitée à lire publiquement un inédit né de sa plume. Au Théâtre du Train Bleu, Charlotte Dumartheray dirigera le danseur Kiyan Khoshoie dans un désopilant stand-up à l’image de sa vie, «Grand écart». Tandis que sur la scène chorégraphique des Hivernales, Ruth Childs transcendera Walt Disney dans un «Fantasia» dédié aux compositeurs classiques ayant bercé son enfance.

Quatre autres titres, romands encore, complètent le menu. Diplômée de la Manufacture, Coline Bardin évoquera dans «La Mâtrue – Adieu à la ferme» le milieu agricole français qui l’a vue grandir. Pour les enfants, le quintet lausannois Prédüm présentera «C’est tes affaires!» en improvisant à partir d’une poupée, d’un chandelier et d’un mouchoir. Avec «The Game of Nibelungen», Laura Gambarini gesticulera seule en scène, sous la baguette de Manu Moser, l’intégralité de l’épopée ayant inspiré le «Ring» à Wagner. Enfin, la «Dédicace» de Romane Peytavin et Pierre Piton déploiera dans l’intimité son installation aux airs de juke-box chorégraphique.

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature. Plus d'infos

