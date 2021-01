Lettre du jour – Sur le port de la burqa Opinion Heidi Seray

Genève, 19 janvier

Les cinq points énumérés par votre collaborateur («Tribune» du 14 janvier) ne modifient en rien la donne sur la burqa.

L’obligation du masque sanitaire nous montre combien son port est pénible et incompatible avec une vie sociale normale. Et le voilement intégral est bien un comportement totalement asocial. Le petit nombre de femmes qui portent burqa ou niqab n’est pas un argument. Ce n’est pas une question de nombre mais de principe; de valeurs telles que la dignité de la femme, l’égalité homme/femme, la mixité, bref d’acceptation de notre mode de vie pour qui souhaite vivre ici. L’accusation d’islamophobie n’est qu’une escroquerie intellectuelle. […]

Le contre-projet du Conseil fédéral est hors de propos. D’abord, il fait double emploi en ce que notre loi prévoit déjà la punition de quiconque obligerait une femme à se voiler. Ensuite il dénote une ignorance crasse ou une grande naïveté de la part de nos ministres. Qui connaît tant soit peu les milieux où le voile intégral est la règle sait qu’il est inconcevable qu’une femme puisse trouver la force et les moyens pour aller se plaindre aux autorités.

L’appel d’HotellerieSuisse à rejeter l’initiative est incompréhensible. Nos hôteliers connaissent-ils si mal leurs hôtes venus du Golfe pour ne rien savoir des changements intervenus dans ces sociétés au cours de la décennie passée? Ignorent-ils que de très nombreuses femmes – et leurs maris! – n’attendent qu’une interdiction chez nous pour avoir un prétexte de se débarrasser de ce bout de tissu détesté? Ne savent-ils pas que des familles viennent chaque année en vacances à Genève en tout premier lieu pour permettre à leurs filles et fils adolescents de se rencontrer, de faire connaissance (ce qui est impossible à la maison) avant la conclusion d’un mariage forcément arrangé? Nos hôteliers n’ont-ils pas constaté que l’interdiction du voile intégral en France voisine n’empêche pas les touristes à Genève d’aller visiter Évian ou Annecy?

J’applaudis à l’entrée en lice d’un comité favorable à l’interdiction mais non lié au groupe d’Egerkingen. Il faut interdire le voile intégral non par rejet de l’islam mais par refus des dérives sectaires obscurantistes et liberticides.