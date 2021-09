Aménagements urbains – Sur le pont Butin, le piéton est de trop et le cycliste le maître absolu de la vitesse L’histoire de cet ouvrage au-dessus du fleuve est celle d’un combat pour une meilleure sécurité. L’homme à pied est en train de perdre le sien contre les engins électriques. État des lieux préoccupant. Thierry Mertenat

À cet endroit, une ancienne zone piétonne. Seul le marquage au sol en rappelle l’existence. Elle a été annexée par les deux-roues qui roulent à contresens du matin au soir. MAGALI GIRARDIN

Dans les legs fameux de notre ville dont l’amateur de plein air profite encore aujourd’hui, il y a, à côté du Bois de la Bâtie, celui d’un certain David Butin, ancien marchand de fer au grand cœur. En 1913, il offre un million cash au Grand Conseil genevois pour construire un ouvrage sur le Rhône entre les communes de Lancy et de Vernier. Il en faudra dix de plus pour vernir, durant l’entre deux-guerres, le pont qui porte encore son nom.

Ce bref rappel historique pour situer l’adresse. C’est désormais plus facile de dire que l’on se trouve sur le pont Butin. Plus rassurant aussi. Une roselière a poussé à la place de l’ancien garde-corps qui ne retenait rien ni personne. Une barrière haute de 2,60 m. La tentation du vide a disparu. Un danger en moins, à la satisfaction générale.