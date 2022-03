Chantier de décoration intérieure – Sur le grand mur blanc de la librairie, deux artistes se font tout un monde en trompe-l’œil Chez Payot Rues-Basses, il suffit de descendre l’escalier pour se retrouver dans un atelier de peintres au travail. Thierry Mertenat

Genève, le 3 mars 2022. Les deux artistes de la fresque murale, Rodolphe Gentilhomme et Dorota Smolana-Tomic, peintres décorateurs. MAGALI GIRARDIN

C’est une discipline décorative ancestrale qui revient à la mode. Elle a ses clients fortunés qui n’hésitent pas à s’offrir un artiste en résidence pendant un mois en lui passant commande d’une fresque murale ou plafonnière. Vernissage à huis clos. L’amateur de trompe-l’œil est rarement invité.

Dans cette enseigne bien connue des Rues-Basses où l’on vend du livre et plein d’autres choses, l’amateur du genre a beaucoup plus de chances. Il peut chaque jour suivre en temps réel la réalisation d’un panorama géant dans les étages inférieurs que l’on rejoint en empruntant l’escalier hélicoïdal qui fait le lien physique entre la rentrée littéraire de janvier et cet atelier d’artiste qui ne cache rien de son artisanat magnifique.

Nous voici donc chez Payot, face à son directeur, Pascal Vandenberghe, qui est aussi le commanditaire de l’œuvre en chantier. À cet endroit, hier encore, un mur blanc servant de support à des projections réalisées par les étudiants de la HEAD, filière arts visuels. Tous les cinq ans, les beamers doivent être changés.

Au travail sur l’échafaudage. Les artistes font la paire et poussent l’herbe sous le coup de pinceau. MAGALI GIRARDIN

À cette technologie à l’obsolescence un peu ruineuse, le maître des lieux a préféré le pinceau et la palette de couleurs. «J’ai cherché à savoir qui pratiquait encore le trompe-l’œil dans notre ville et je suis tombé sur un peintre décorateur auquel j’ai assez rapidement eu envie de faire confiance. Je ne voulais pas un truc publicitaire, mais quelque chose d’apaisant qui ramène au livre de façon onirique», explique le directeur comblé.

Commande honorée, en effet. L’artiste s’appelle Rodolphe Gentilhomme. Tempérament loquace et partageur. Une jeune femme, formée à l’Académie des beaux-arts de Gdansk en Pologne, Dorota Smolana-Tomic, l’assiste dans ce travail qui consiste à mettre en paysage 54 mètres carrés de page blanche, avec un angle droit «que l’on a pris soin de faire disparaître en y plantant un arbre et une tête de hibou grand duc», glisse, amusé le chef de chantier.

Un atelier de peintres en hauteur, visible chaque jour du public fréquentant la librairie. MAGALI GIRARDIN

Sur leur échafaudage en forme de pont roulant, ils font la paire complémentaire. Citations croisées: «Avec l’eau sale, je peux faire des reflets dans le ciel», lance Rodolphe. «Avec l’eau propre, je peins l’herbe et les végétaux», renchérit Dorota, tout en avouant que, parfois, la nuit, il lui arrive de rêver aux feuilles de l’arbre dessinées une à une durant des journées entières.

La nuit, justement: ce chantier de cinq semaines déborde désormais sur des sessions nocturnes. «Seuls au milieu des livres, jusqu’à 3h du matin, on avance mieux», racontent nos artistes, à bout touchant d’une œuvre pérenne dans laquelle on entre simplement en descendant l’escalier. Belle expérience visuelle, en se tenant au garde-corps, en veillant à ne pas rater la marche.

Les pots de peinture acrylique. On rajoute de la peinture à l’huile pour soigner les ailes des aigles. MAGALI GIRARDIN

Car les motifs sont multiples, de l’aigle à forte valeur locale, qui emporte dans ses serres «Les Métamorphoses» d’Ovide, aux écureuils roux qui «jumpent» dans les branches, sans compter cette double présence humaine assez intrigante, prenant la pose entre deux lectures.

À cour, appuyée à la fausse rambarde prolongeant la vraie, un curieux ornithologue, équipé de jumelles, observe les rapaces et, plus loin, un vol annoncé de montgolfières. «On doit encore les placer dans le ciel», glisse le peintre aérostier à la fantaisie inarrêtable. En milieu de semaine prochaine, l’échafaudage sera retiré et les clients auront à cœur de mettre un nom sur le contemplatif regardant le monde, debout sur son balcon d’altitude.

Le directeur de l’enseigne, Pascal Vandenberghe, a servi de modèle à l’un des personnages figurant dans la fresque. MAGALI GIRARDIN

