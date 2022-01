Nouvelle étude américaine – Sur le front d’Omicron, il y a aussi des lueurs d’espoir Des séjours à l’hôpital moins nombreux et plus courts, aucun patient sous assistance respiratoire: telles sont les conclusions d’une vaste enquête. Andreas Frei

Bonne nouvelle pour le personnel soignant: selon une étude californienne, les hôpitaux sont moins sollicités par les personnes ayant contracté Omicron que par les patients atteints du variant Delta. Franziska Rothenbühler

Il semble de plus en plus évident qu’Omicron provoque des évolutions moins graves que le variant Delta. Alors que des données allant en ce sens ont déjà été fournies par l'Afrique du Sud et la Grande-Bretagne, une nouvelle étude américaine est particulièrement porteuse d’espoir, notamment pour la Suisse.