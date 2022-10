Football – Sur le fil, Zurich s’offre un sursis en Ligue Europa Grâce à un but de Marchesano dans le temps additionnel, le champion de Suisse en titre a renversé Bodo Glimt (2-1) et peut encore être reversé en Ligue Europa Conférence.

Antonio Marchesano a délivré les Zurichois dans le temps additionnel. AFP

Le FC Zurich respire encore! Battu lors de ses quatre premiers matches de la phase de poules en Ligue Europa, le champion de Suisse en titre avait déjà tiré un trait sur une qualification en 8es de finale, mais il pouvait encore être reversé en Ligue Europa Conférence. Pour ce faire, il fallait impérativement battre Bodo Glimt ce jeudi, au Letzigrund. Dans la douleur, le FCZ a rempli sa mission (2-1). Mais le plus dur est à venir: il devra l’emporter jeudi prochain à l’Emirates Stadium contre Arsenal, qui n’est pas encore assuré de la première place après sa défaite devant le PSV Eindhoven (0-2).

Les nuages s’amoncellaient au-dessus des têtes zurichoises lorsque Bodo Glimt ouvrait le score sur son premier tir cadré: trouvé au cœur de la défense locale, Pellegrino, de près, logeait le ballon dans la lucarne droite de Brecher (45e+1). L’équipe de Bo Henriksen réagissait par l’intermédiaire de Boranijasevic. L’ancien joueur du Lausanne-Sport était à la retombée d’un ballon renvoyé par la latte sur une frappe de Okita et poussait péniblement le cuir au fond des filets (67e). Par la suite, Zurich a poussé et a été récompensé dans le temps additionnel. Magnifiquement servi par Rohner, Marchesano se remettait dans le sens du but et décochait une frappe croisée imparable (90e+4).

Arrivé sur le banc il y a deux semaines, Bo Henriksen tient sa première victoire. Le FCZ attendait n’avait plus goûté à cette joie depuis le 25 août. S’agit-il d’un déclic? L’avenir le dira.

BCH

