Un road-trip bien organisé – Sur la route du Tour de France, tous les camping-cars ne sont pas égaux Dans les cols empruntés par les cyclistes plus qu’ailleurs les places sont chères pour les camping-cars. Pour s’y poser, il faut une bonne dose d’expérience. Reportage à Port d’Envalira, le toit de cette édition 2021. Patrick Oberli Andorre-la-Vieille

Le Colombien Nairo Quintana, grimpeur du Team Arkea-Samic, en plein effort durant l’étape entre Céret et Andorre-la-Vieille (191 km). Derrière lui, des camping-cars qui se sont installés depuis au moins deux jours pour s’assurer une place de choix AFP

«Il y a même eu une bagarre hier soir. Là-bas, un peu plus bas…» Alexandre, la septantaine active, short en jean et casquette jaune fluo vissée sur le chef, gesticule pour montrer le lieu du forfait à Nicole, maillot Cofidis sans manches sur un chemisier. L’heure est aux cancans du matin au sommet de Port d’Envalira (2408 mètres), le toit de ce Tour de France 2021. La source de la brouille? Rien de certifié. Probablement une histoire de place. Dans le vent qui balaie la cime de l’avant-dernier sommet que va franchir le peloton, dimanche, lors de la 15e étape du Tour de France 2021, on lance les hypothèses à la manière d’Huguette et Raymond, dans «Scènes de ménages».