Spécial voyage – Sur la riviera croate Entre une plage de rêve, des montagnes et un hôtel au fonctionnement entièrement numérique, les visiteurs ne risquent pas de s’ennuyer à Makarska, au sud de la Dalmatie. Jacqueline Vinzelberg

Des éclats de rire et des voix retentissent dans les ruelles de la vieille ville de Makarska, où bars et cafés succèdent aux galeries et boutiques. Les façades en grès blanc aux volets colorés et aux balcons décorés réfléchissent la chaleur de cette journée d’été qui s’achève. Une effervescence qui rappelle l’ambiance d’une piazza italienne, et ce n’est pas un hasard: de nombreux peuples ont laissé leur empreinte dans cette petite ville portuaire de la côte dalmate.