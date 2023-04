Exposition en plein air – Sur la prairie numérique Quatre photographes – Camille Scherrer, Catherine Leutenegger, Matthieu Gafsou et Pascal Greco – présentent leurs «Techno-mondes» sur l’herbe de l’Université de Lausanne. Boris Senff

Camille Scherrer a introduit des pixels on ne peut plus matériels sur la plaine de l’Unithèque, pour un effet visuel saisissant. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Personne ne pourra dire que l’herbe est plus verte chez les autres puisque Camille Scherrer, Catherine Leutenegger, Matthieu Gafsou et Pascal Greco partagent la même plaine de l’Unithèque pour l’exposition en plein air «Techno-mondes». Dans son environnement presque bucolique – il faut tout de même compter avec la bibliothèque de la banane – la présentation collective entend pourtant effectuer des incursions par l’image dans des univers numériques et scientifiques qui ne cessent de faire muter nos représentations. Quatre photographes et artistes pour quatre éclairages inédits et très variés sur les métamorphoses visuelles à l’heure d’une technologie sans frein… Une promenade à faire, facilitée par des cartels d’œuvres très bien rédigés par des étudiantes en master sous la direction de la commissaire, Nathalie Dietschy.