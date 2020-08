Documentaire animalier phénoménal en Suisse alémanique – Sur la piste de «L’ours en moi» Roman Droux, instituteur géographe, ramène de trois mois en Alaska avec les Kodiak un film de voyage hybride qui a fait sensation sur les écrans alémaniques. À voir. Cécile Lecoultre

David Bittner, biologiste passionné par les ours, visite chaque année depuis 2002 le parc national de Katmai, en Alaska, pour retrouver ses «potes» ursins. Cette fois, Roman Droux, instituteur géographe, bernois comme lui, l’accompagne. FRENETIC / DR



Documentariste, biologiste, cuisinier, touriste même… «Et producteur!» s’exclame Roman Droux, auteur polyvalent de «L’ours en moi». Tourné durant douze semaines dans le parc national de Katmai, ce film hybride y suit les fameux Kodiak, 2200 ours bruns côtiers qui chaque année s’y concentrent l’été. «Passionné depuis l’enfance, ajoute le Bernois, j’ai suivi il y a une dizaine d’années les conférences de David Bittner. J’étais intrigué par ce docteur en biologie de Saanen qui, depuis 2001, allait chaque année rejoindre «ses» ours en solitaire. Il a accepté que je le filme. Là-bas, les ours, il y en a autant que de vaches dans nos pâturages!»