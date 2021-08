Festival de Locarno – Sur la Piazza Grande, les premières se suivent sans se ressembler Entre blockbusters américains, productions suisses de prestige et animation japonaise, un certain éclectisme est de rigueur. Pascal Gavillet

«Monte Verità» de Stefan Jaeger, la reconstitution du Tessin du début du XX e siècle. DR

À Locarno, les soirées diffèrent, contrastées, éclectiques, souvent agréables. Sur la Piazza Grande, les films défilent et alternent, dans une variété de genres savamment dosée. Pour la Suisse, et en particulier pour le Tessin, «Monte Verità» est une production d’envergure et de prestige qui avait naturellement sa place au festival. Réalisé par Stefan Jaeger, le film replonge dans un passé assez lointain, soit au début du XXe siècle, en exhumant le sanatorium le plus connu de la région, le Monte Verità. C’est là qu’une jeune bourgeoise et mère de famille se réfugie pour fuir le harcèlement sexuel de son époux. Mais c’est sa passion pour la photographie qui agira comme un véritable révélateur.