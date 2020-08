Les nuisances augmentent – Sur la Limmat, l’armada de bateaux gonflables irrite Les Zurichois sont toujours plus nombreux à descendre leur rivière en pneumatique. Une commune veut les voir déguerpir. Gabriel Sassoon

Une journée ensoleillée de juillet, des centaines de personnes investissent la Nötzliwiese de Dietikon, après une longue descente de la Limmat en bateau pneumatique. Urs Jaudas

Chaque été, ils débarquent en masse en ville de Zurich, les flamants rose ou licornes. Chaque été, ils sont plus nombreux, les ananas ou pizzas. Ces derniers mois, la tendance semble se confirmer: rarement la Limmat n’a paru accueillir autant de bateaux gonflables, fantaisistes ou classiques. Le rituel reste le même: on monte sur son pneumatique, seul ou accompagné, et on dérive à la queue leu leu sur une dizaine de kilomètres, les orteils en éventail.