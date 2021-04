Économie digitale – Sur Instagram, les entrepreneurs de la basket sont rois Sur fond de collections exclusives, le prix des vêtements et chaussures prend l’ascenseur en ligne. Une économie de la revente se structure. Frédéric Thomasset

Vidéo: Sneakers business, la sélection des spécialistes de Hideout Frédéric Thomasset

Sur Instagram, il faut montrer patte blanche. Les secrets du «resell» – la revente en ligne – ne s’offriraient pas au premier venu. Par messages interposés, il faut rassurer, négocier et exhiber sa carte de presse. Notre interlocuteur virtuel est formel, «d’autres écrivains» ont essayé d’infiltrer des groupes en ligne et s’y seraient rapidement cassé les dents. En quelques échanges, il négocie son anonymat avant de poursuivre. Oui, il est prêt à se confier sur son activité. Et oui, elle consiste bien à revendre des baskets et autres vêtements.

À première vue, rien de bien subversif là-dedans. Mais ces quelques préliminaires apportent un petit quelque chose d’exclusif tout à fait en phase avec les codes de la jeunesse du moment. On se prête au jeu et on découvre rapidement que Dimitri* a 16 ans, et que, comme nombre d’adolescents de Genève – de Suisse, du monde –, il tient un petit business en ligne. Sur les réseaux sociaux, c’est la mode, tout simplement.