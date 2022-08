Nouvelle sorte d’escroquerie – Sur Amazon, l’inquiétant business de la contrefaçon de livres De nombreux ouvrages sont piratés, imprimés à bas coût puis revendus en ligne avec de fortes remises. Claudia Cohen - «Le Figaro»

Aux États-Unis, un livre sur deux est vendu par Amazon. KEYSTONE

Un beau matin de juillet, David Flanagan, ingénieur Tesla dans l’État de Washington, fait une découverte surprenante. En recevant un exemplaire de son dernier ouvrage, «JavaScript: The Definitive Guide» (O’Reilly Media), commandé sur Amazon, il s’étonne de plusieurs malfaçons. «La couverture est mal imprimée, le papier est plus épais, l’encre déteint sur mes doigts et des chapitres entiers manquent à l’appel», confie-t-il. Très vite, il se rend compte qu’il tient entre ses mains une version contrefaite de son livre.