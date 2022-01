Concert inédit – Super Mario invité à l’Alhambra Sous l’impulsion de Thomas Florin, un de ses nouveaux membres, le Fanfareduloup Orchestra rend hommage aux jeux vidéo. Philippe Muri

Le Fanfareduloup Orchestra aborde un territoire inédit jeudi et vendredi à l’Alhambra. RICARDO WILLIG

Toujours partant pour un projet innovant, le Fanfareduloup Orchestra aborde un territoire inédit. Jeudi et vendredi à l’Alhambra, les membres du collectif genevois vont se frotter aux jeux vidéo. De quoi réjouir ceux qui ont découvert le médium à ses débuts. Pour cette première génération de geeks devenus parents voire grands-parents, Super Mario et Pac-Man font désormais partie de l’imaginaire collectif, à l’instar de Superman, Tintin ou Dracula.

Connue du grand public à partir des années 1970, en développement accru la décennie suivante, la scène vidéoludique n’a cessé de se développer au fil du temps, explosant même avec l’arrivée d’internet. Au sein de cette mouvance, la musique a gagné ses lettres de noblesse, dans la lignée des bandes originales au cinéma. Loin des sons en huit bits créés par les pionniers, des concerts ont vu le jour autour des créations iconiques de différents compositeurs, comme les Japonais Nobuo Uematsu, auteur des hits de la saga «Final Fantasy», ou Koji Kondo, l’homme qui a mis des notes sur la plupart des grands succès de la marque Nintendo («Super Mario» et «The Legend of Zelda», entre autres).

Thématique inconnue

Passionné par le jeu vidéo depuis l’enfance, le pianiste, trompettiste, arrangeur et compositeur Thomas Florin avait envie d’explorer cette culture aux multiples facettes. Dernier arrivé au sein du Fanfareduloup Orchestra, le Genevois de 31 ans a mis un coup de pied dans la fourmilière avec une thématique inconnue pour la plupart des musiciens de la formation.

Thomas Florin, lui, maîtrise son sujet. «J’ai grandi avec la Super Nintendo. Je suis pile-poil de la génération Pokémon. Ensuite il y a eu toute la série des «Warcraft». Ces dernières années, je me suis mis à «Dark Souls», une belle découverte.» Un accro de la console? Pas vraiment: «Je n’ai jamais été un gros joueur, mais j’ai toujours pratiqué, à tous les âges. Ce hobby, je l’ai partagé avec mes amis. Le jeu vidéo était aussi un prétexte pour se voir. Aujourd’hui, j’ai de moins en moins le temps de jouer. Mais je suis toujours intéressé par ce qui se passe dans ce domaine. D’autant que, depuis une dizaine d’années, une scène indépendante a émergé, qui propose des jeux avec des visions particulières, en parallèle des gros blockbusters.»

«La solution de facilité aurait été d’exclusivement réarranger des bandes-sons déjà existantes, mais ce n’était pas ce que je voulais faire.» Thomas Florin, arrangeur et compositeur

Pour le concert donné à l’Alhambra, Thomas Florin a souhaité une approche la plus large possible. Dans le panel des morceaux proposés, les sonorités rétro (années 80-90) tutoieront les productions récentes, connues ou moins connues. «Je tenais aussi à avoir au moins un titre suisse, «FAR: Lone Sails», développé par un studio zurichois. La solution de facilité aurait été d’exclusivement réarranger des bandes-sons déjà existantes, mais ce n’était pas ce que je voulais faire, même si on ne peut pas ignorer cet aspect-là. Ce qui m’intéresse dans le jeu vidéo, c’est son interactivité, avec tout ce que cela peut amener comme idées au niveau composition, arrangements, improvisations.»

Projections en direct

Durant le spectacle, des projections auront lieu en direct. «Une partie se déroulera avec du jeu en temps réel, sur scène, en même temps que nous nous produisons avec nos instruments. Il y aura par ailleurs des images préenregistrées. Avec les manettes d’une console fameuse (la Wii), on pourra piloter différents éléments sur un ordinateur, des boucles, des samples.» Thomas Florin aurait aimé glisser des joysticks dans les mains du public, mais l’initiative a été jugée trop compliquée en temps de Covid. «Idéalement, j’aurais également voulu proposer des moments de médiation avant les concerts, faire découvrir différents jeux. Là aussi, le Covid a rendu cette convivialité impossible.» Ce sera pour un prochain concert.

