Téléphonie mobile – Sunrise et Yapeal s'associent pour des apps de services financiers

KEYSTONE

L’opérateur Sunrise va collaborer avec la jeune pousse zurichoise Yapeal – qui se targue d’être la première fintech à avoir décroché officiellement une licence de la Finma – pour proposer au public suisse des services financiers sur terminaux mobiles.

«Sunrise et Yapeal se complètent parfaitement et s’engagent pour les services de paiement et financiers en temps réel sur téléphones portables», s’est félicité André Krause, directeur général (CEO) du groupe de télécommunication, cité dans une note.

Les clients Young de Sunrise (entre 18 et 30 ans) pourront profiter sans frais les six prochains mois de l’offre lancée ce lundi par Yapeal. Le produit d’appel comprend un compte suisse avec un numéro d’identification international (IBAN) personnalisable.

L’offre comprend un porte-monnaie électronique Visa lié à un compte bancaire, permettant d’effectuer des achats en ligne, des paiements sans contact par smartphone sur le point de vente ou encore via des apps, précise le géant des cartes de paiement dans un communiqué distinct.

