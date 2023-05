Mon animal et moi – «Suki» le petit brabançon s’habille comme Virginie et Mirko Adoptée durant la pandémie, la petite chienne fait désormais tout avec ses maîtres, pour qui elle est une vraie star. Julien Culet

«Suki» ne quitte plus ses maîtres, Virginie et Mirko. DAVID MARCHON

C’est ce qu’on peut appeler une «chienne du Covid». Adoptée en plein milieu de la pandémie par Virginie et Mirko, Suki ne quitte désormais plus ses maîtres neuchâtelois. «J’ai toujours eu des chiens, mais je ne me voyais pas en prendre un en étant absente pour le travail, témoigne la trentenaire, le télétravail a tout changé.»