Questions des journalistes

Concernant le plan à 3 niveaux présenté par M. Berset:

Anne Emery Torracinta: «Sur le principe, c'est une bonne chose. Mais tout dépend des délais. On attend avec une certaine inquiétude. On ne veut pas apprendre vendredi qu'il faut fermer samedi! Le taux de reproduction augmente, mais on voudrait avoir le temps d'appliquer les éventuelles mesures.»

Mauro Poggia: «Genève, selon les derniers chiffres, est le 2e canton le mieux placé en Suisse. Nous bénéficions actuellement de règles plus souples que le reste de la Suisse. A présent, les cantons alémaniques appellent à des règles rapides. La Confédération doit clairement prendre des décisions plus fortes. Genève et les cantons romands devraient avoir du répits en tous cas jusqu'à Genève. Mais c'est le plus grand dénominateur commun qui pourrait l'emporter et celui qui veut les mesures les plus fortes.»

Nathalie Fontanet: «Un restaurant, ce n'est pas comme une boutique, il y a des stocks. On ne peut pas fermer en 24 heures. les milieux économiques sont très sensibles à la question sanitaire. Nous avons des attentes très claires qui ont été rappelées à la Confédération.»