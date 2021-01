Lutte contre le Covid-19 – Suivez le point de presse des autorités sanitaires genevoises Adrien Bron, directeur général de santé, Aglaé Tardin, médecin cantonale, Nathalie Vernaz-Hegi, pharmacienne cantonale, font notamment le point sur le programme de vaccination à Genève. DaK

Les autorités genevoises sont très inquiètes par l'expansion à Genève du nouveau variant britannique du coronavirus. Pour preuve, le nombre d'appels au 144 qui croît à nouveau, ainsi que la courbe des nouveaux cas, à la hausse également.

Les responsables de la santé se félicitent par ailleurs du bon accueil de la campagne de vaccination parmi les personnes de plus de 75 ans, les premières personnes ciblées. Au 14 janvier, 6200 vaccinations avaient déjà été effectuées. Les centres pratiquent environ 900 nouvelles vaccinations par jour. Pas tant à cause d'une limite de leurs capacités, mais plutôt à cause du nombres de doses livrées et parce que les deux vaccins proposés, celui de Moderna et celui de Pfizer, présentent chacun leurs défis logistiques.