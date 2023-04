Ce n’est pas seulement une décision économique. C’est aussi un arbitrage dans un conflit de société. Le studio américain Warner, qui travaille à une série TV consacrée aux aventures de Harry Potter, a encore choisi son camp dans une violente polémique sur les réseaux sociaux.

Depuis 2018, en effet, des activistes trans font un procès en sorcellerie à la romancière Joanne K. Rowling parce qu’elle défend une définition «classique» des femmes. Ses critiques des théories wokes lui ont valu des accusations de transphobie, des menaces de boycott, et certains interprètes de ses œuvres au cinéma se sont même excusés à sa place. Bref, la bataille est devenue une téléréalité.

Warner est revenu à la règle qui consiste à «suivre l’argent» quand on veut savoir ce que pensent les foules.

Dans ce contexte empoisonné, la série TV Harry Potter sera forcément perçue comme un sortilège impardonnable dans le camp des activistes. Elle le sera d’autant plus que sa diffusion est prévue sur une dizaine d’années. C’est étonnant, parce que les grands studios américains ne nous ont pas habitués à tant de courage dans ces tempêtes.

De fait, le projet est moins bravache qu’il n’y paraît. Au début de 2023, les mêmes slogans en forme de «N’enrichissez pas la transphobie» ont également ciblé un jeu vidéo consacré à l’école de sorcellerie de Harry Potter. Cela n’a pas empêché «L’héritage de Poudlard» de devenir le plus grand succès de Warner dans ce domaine.

Le studio a vérifié que les fans ne lâchaient pas J. K. Rowling et, comme à l’époque où les publicités de Benetton divisaient l’opinion, il a changé de baromètre. Warner est revenu à la règle qui consiste à «suivre l’argent» quand on veut savoir ce que pensent les foules. Reste à savoir si cette décision économique restera exceptionnelle ou si elle annonce une gestion plus mature des polémiques sur les réseaux sociaux.

