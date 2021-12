Lutte contre le Covid 19 – Sept personnes hospitalisées avec le variant Omicron à Genève

Hôpitaux sous tension et décès

Aglaé Tardin: «Les patients ont entre 20 et 64 ans, beaucoup de jeunes non vaccinés. Les vaccinés à l'hopital sont ceux qui n'ont pas fait de dose de rappel. Triste nouvelle: la mortalité reprend. Il y a 5 décès pour la dernière semaine de novembre et 26 pour les trois premières semaines de décembre. »