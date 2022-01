Covid-19 – «Cette 5e vague sera longue, mais on se prépare à la désescalade»

- "Y a t'il du nouveau concernant le variant BA.2?"

Aglaé Tardin : «Le BA2 et le BA1 possèdent des caractéristiques semblables. BA2 semble avoir un avantage de transmission, selon les pays. A Genève, on a eu 6 cas de BA2, depuis début décembre. Il est encore très rare à Genève et plus largement en Suisse. On sait très peu de choses sur la ré-infection entre les sous variants. On sait encore moins de choses sur l'autre petit frère, le BA.3…»