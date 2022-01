Point sanitaire Covid-19 – «On ne peut pas mettre des tests PCR à disposition de tout le monde»

Quel masque?

Pourquoi ne pas conseiller le FFP2 à toute la population?

Aglaé Tardin: «Le FFP2 protège plus efficacement que le masque chirurgical mais le tolère-t-on? C'est beaucoup moins confortable. Si c'est pour le porter n'importe comment et sous le nez, cela fait pas sens. Le prix est plus important et la disponibilité est plus faible que les masques 2R. Si on est une personnes vulnérable, alors le FFP2 peut faire sens mais pas pour l'ensemble de la population.»